مختلف علاقوں سے غیر قانونی مقیم دوافغانی گرفتار
وہاڑی،بوریوالا، گگومنڈی(نمائندہ خصوصی، نمائندہ دنیا،نامہ نگار)مختلف علاقوں سے غیرقانونی مقیم دوافغانی گرفتار۔
تفصیل کے مطابق تھانہ صدر پولیس نے چنوں موڑ کے قریب مشکوک شخص کو روک کر چیکنگ کی تو اس کی شناخت عاقل سکنہ افغانستان کے نام سے ہوئی جس کے پاس پاسپورٹ سمیت کسی قسم کے قانونی دستاویزات موجود نہیں تھیں۔ پولیس نے عاقل پٹھان کو تھانہ منتقل کر دیا ۔پولیس تھانہ گگومنڈی کومخبرنے اطلاع دی ہے چک نمبر231ای بی میں سعیداﷲ ولدہاشم گل پٹھان جواٖفغانستان کارہائشی ہے ،اپنی شناخت چھپاکرغیرقانونی مقیم ہے ۔انچارج پولیس چوکی تاجپورہ رمیض فاروق نے چھاپہ مارکرسعیداﷲ کوگرفتارکرکے مقدمہ درج کرلیاہے۔