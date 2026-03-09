صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان میں بجلی کی بلاتعطل فراہمی، میپکو کنٹرول رومز فعال

  • ملتان
رمضان میں بجلی کی بلاتعطل فراہمی، میپکو کنٹرول رومز فعال

ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے زیر انتظام جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے دوران بھی بجلی کی بلاتعطل ترسیل او صارفین کی شکایات کے فوری ازالے کا سلسلہ جاری ہے ۔

چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد کی خصوصی ہدایت پر رمضان المبارک کے دوران صارفین کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے لئے میپکو ریجن میں قائم خصوصی کنٹرول رومز میں مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جبکہ افسر اور عملہ فیلڈ میں متحرک رہ کر سسٹم کی نگرانی کر رہے ہیں۔چیف انجینئر او اینڈ ایم ڈسٹری بیوشن محمد شہزاد راعی، ایڈیشنل چیف انجینئر جی ایس او ملتان سرکل ملک محمد یوسف، منیجر اسٹریٹجک پلاننگ عمران مجید، منیجر ڈسٹری بیوشن محمد رفیق کنول اور اسسٹنٹ منیجر پی ڈی سی فہد خان نے پاور ڈسٹری بیوشن سنٹر میپکو میں بجلی کی فراہمی کے تسلسل کی مانیٹرنگ کی اور سسٹم آپریشنز کا تفصیلی جائزہ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایس ایس پی آپریشنز کاشہادت حضرت علی ؓ کے جلوس کے روٹ کا وزٹ ،سکیورٹی انتظامات جائزہ

اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے مستحق افراد میں منیارٹیز کارڈز تقسیم

خواتین کو بااختیار بنانا پاکستان کی پائیدار ترقی کی کنجی ہے، روبینہ خالد

معاشی ترقی میں خواتین کا کلیدی کردار، فیصل راٹھور

خواتین معاشرے کی تعمیر، خاندان کی تربیت اور قومی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، طارق فضل

اسلام آباد، آپریشنل کمانڈرز کانفرنس، سکیورٹی کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی