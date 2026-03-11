ٹرانسمیشن لائنوں کے منصوبے جلد مکمل کئے جائیں، مبشر رضوی
ملتان (خصوصی رپورٹر)ایڈیشنل چیف انجینئر گرڈ سسٹم کنسٹرکشن (جی ایس سی) میپکو سید محمد مبشر رضوی نے ہدایت کی ہے کہ گرڈ اسٹیشنوں اور ٹرانسمیشن لائنوں کے تمام جاری منصوبے مقررہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل کئے جائیں اور۔۔۔
کام کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ تعمیراتی سرگرمیوں میں شفافیت، رفتار اور معیار کو یقینی بنایا جائے۔ تاکہ گرڈ سسٹم کی استعداد میں مزید اضافہ ہو اور بجلی کی ترسیل کا نظام مستحکم ہو سکے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایکسین اور ایس ڈی اوز کے سہ ماہی کارکردگی جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔