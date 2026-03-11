صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی کاموں کیلئے متعدد فیڈرز سے بجلی بند رہے گی

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو ترجمان کے مطابق ریجن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل، کریش مینٹی نینس پروگرام، گرڈ اسٹیشنوں کی سالانہ و ششماہی مرمت اور ۔۔۔

ڈسٹری بیوشن سسٹم کی اپ گریڈیشن کے باعث 11 مارچ 2026ء (بدھ) کو مختلف اوقات میں بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔ملتان سرکل کے 11 کے وی اکبر شاہ، نیو گرے شاہ، ماڈل ٹاؤن، بچ ولاز، واپڈا ٹاؤن فیز ون، ایم ڈی اے ، ڈیہڑ، نیو ایئرپورٹ اور عمر فاروق فیڈرز سے صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک بجلی بند رہے گی۔خانیوال سرکل کے 11 کے وی کوٹ مدینہ، کوٹ میلہ رام، کوٹ عباس شہید، ظہور آباد، سٹی تھری، ملتانی والا، چک 81-15/L، چک 13/8-R، کچا کھوہ سٹی، کھوئی والا، سرائے سدھو، کوٹ گوہر محمد، خالق والی، فرید پور، مست پور، منیر آباد، چک 95، عبدالحکیم سٹی، دلو بنگلہ اور تلمبہ فیڈرز سے بھی صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔

 

 

 

 

 

