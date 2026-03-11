صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کے 11کے وی فیڈرز کے 9 منصوبے مکمل

  • ملتان
میپکو کے 11کے وی فیڈرز کے 9 منصوبے مکمل

جنوبی پنجاب میں بجلی ترسیل نظام کی بہتری، 33 کروڑلاگت آئی

ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے شعبہ کنسٹرکشن نے صارفین کو بلاتعطل بجلی کی فراہمی اور لائن لاسز میں کمی کیلئے 11 کے وی ہائی ٹینشن فیڈرز کے 9 منصوبے مکمل کر لئے ۔ فروری 2026ء میں انرجی لاس ریڈکشن (ELR) پروگرام کے تحت مکمل ہونے والے ان منصوبوں پر 33 کروڑ 16 لاکھ روپے سے زائد لاگت آئی ہے ۔ایڈیشنل چیف انجینئر کنسٹرکشن میپکو فرحان شبیر ملک کے مطابق جنوبی پنجاب میں بجلی کے تقسیمی نظام کو مزید مضبوط بنانے اور لائن لاسز کم کرنے کیلئے ہائی ٹینشن منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے ۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد کی ہدایت پر 13 اضلاع میں فیڈرز کی ایریا پلاننگ، ری کنڈکٹرنگ، لوڈ شفٹنگ اور بائفرکیشن کے منصوبے مکمل کئے گئے ہیں جس سے نقصان کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے ۔ملتان میں بجلی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے اور لوڈ کی مناسب تقسیم کیلئے 132 کے وی وہاڑی روڈ گرڈ اسٹیشن سے فاطمہ جناح گرڈ اسٹیشن تک 11 کے وی الہلال فیڈر کی کنیکٹیویٹی قائم کی گئی ہے ۔ اس اقدام سے تعطل کی صورت میں صارفین کو متبادل بجلی فراہمی ممکن ہو سکے گی جبکہ ٹرپنگ اور وولٹیج کے مسائل میں بھی کمی آئے گی۔ اس منصوبے پر ایک کروڑ 98 لاکھ روپے لاگت آئی۔اسی طرح مظفرگڑھ، رحیم یار خان، ساہیوال اور وہاڑی سرکلز میں مختلف فیڈرز کی ایریا پلاننگ، ری کنڈکٹرنگ اور لوڈ منتقلی کے منصوبے مکمل کئے گئے ۔ ان منصوبوں پر کروڑوں روپے خرچ کئے گئے جس سے نظام کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے ۔

 

