صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں : حنیف پتافی

  • ملتان
منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں : حنیف پتافی

نئے مین ڈسپوزل سٹیشن کے لیے زمین حاصل کر لی : ایم ڈی واسا کی بریفنگ

ڈیرہ غازیخان (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) رکن پنجاب اسمبلی محمد حنیف پتافی نے منیجنگ ڈائریکٹر واسا ڈاکٹر ملک جواد کلیم کے ہمراہ واسا کے جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کر کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔ ایم پی اے نے منصوبوں پر جاری کام کی رفتار اور معیار کا معائنہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں اور مٹیریل کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔ ایم ڈی واسا ڈاکٹر ملک جواد کلیم نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پبلک ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت سیوریج سکیم پر کام جاری ہے اور 120 کیوسک گنجائش کے نئے مین ڈسپوزل سٹیشن کے لیے زمین حاصل کر لی گئی ہے ۔ شہر کے چار ڈسپوزل اسٹیشنز کی توسیع، خیابانِ سرور اور معصوم آباد میں فورس مین لائنز بچھانے کا کام بھی جاری ہے ۔ صدیق آباد میں سیوریج مسئلے کے مستقل حل کے لیے نئی لائنیں اور ٹف ٹائلز نصب کی جائیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یوم علیؓ کے سلسلے میں سالڈویسٹ کے انتظامات مکمل

ترقیاتی کاموں پر دہرا معیار نہیں ہونا چاہیے ،مرتضیٰ وہاب

پاکستان ، بنگلہ دیش کے تعلقات میں خرابی کے پیچھے بھارت ملوث رہا،گورنر

یومِ علیؓ کے مرکزی جلوس کیلئے 5213 پولیس افسران و اہلکار تعینات

گورنر ہاؤس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے متعلق درخواست نمٹادی

گلشن حدید میں پانی کا مسئلہ مستقل حل کیا جائے ،منعم ظفر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی