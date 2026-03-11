منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں : حنیف پتافی
نئے مین ڈسپوزل سٹیشن کے لیے زمین حاصل کر لی : ایم ڈی واسا کی بریفنگ
ڈیرہ غازیخان (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) رکن پنجاب اسمبلی محمد حنیف پتافی نے منیجنگ ڈائریکٹر واسا ڈاکٹر ملک جواد کلیم کے ہمراہ واسا کے جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کر کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔ ایم پی اے نے منصوبوں پر جاری کام کی رفتار اور معیار کا معائنہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں اور مٹیریل کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔ ایم ڈی واسا ڈاکٹر ملک جواد کلیم نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پبلک ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت سیوریج سکیم پر کام جاری ہے اور 120 کیوسک گنجائش کے نئے مین ڈسپوزل سٹیشن کے لیے زمین حاصل کر لی گئی ہے ۔ شہر کے چار ڈسپوزل اسٹیشنز کی توسیع، خیابانِ سرور اور معصوم آباد میں فورس مین لائنز بچھانے کا کام بھی جاری ہے ۔ صدیق آباد میں سیوریج مسئلے کے مستقل حل کے لیے نئی لائنیں اور ٹف ٹائلز نصب کی جائیں گی۔