میٹرک، انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹس کی تصدیق عارضی معطل
سائبر سکیورٹی خدشات کے بعد تصدیقی پورٹل ریڈ اونلی موڈ میں
ملتان (خصوصی رپورٹر)انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز (آئی بی سی سی)نے نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم (سی ای آر ٹی) کی جانب سے جاری کردہ سائبر سکیورٹی ایڈوائزری کے بعد ملک بھر میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سرٹیفکیٹس کی تصدیق عارضی طور پر معطل کر دی ہے ۔ ذرائع کے مطابق نہ صرف میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی ویریفکیشن روکی گئی ہے بلکہ او لیول اور اے لیول سرٹیفکیٹس کی تصدیق اور مساوات کا عمل بھی فی الحال بند کر دیا گیا ہے ۔حکام کے مطابق یہ اقدام ممکنہ سائبر خطرات سے بچاؤ اور نظام کے تحفظ کے لئے احتیاطی تدبیر کے طور پر کیا گیا ہے ۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ متعدد آن لائن تصدیقی خدمات بھی عارضی طور پر غیر فعال کر دی گئی ہیں، جبکہ آئی بی سی سی کے تصدیقی اور مساوات کے آن لائن پورٹل کو فی الحال ریڈ اونلی موڈ میں رکھا گیا ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے رجسٹرڈ صارفین اپنی درخواستوں کی موجودہ صورتحال چیک کر سکتے ہیں، تاہم نئی درخواستیں جمع کروانے کی سہولت فی الحال دستیاب نہیں ہے ۔اس فیصلے کے باعث ملک بھر میں ہزاروں طلباء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں کے طلباء تعلیمی اداروں میں داخلوں، ملازمتوں اور دیگر سرکاری امور کے لئے سرٹیفکیٹس کی تصدیق یا مساوات چاہتے ہیں، جس کی بندش سے ان کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں۔