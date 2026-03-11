صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئی نسل کو قرآنی تعلیم سے روشناس کرائیں، عبدالغفور چودھری

  • ملتان
وہاڑی(نمائندہ دنیا )معروف سیرت نگار اور مصنف پروفیسر عبدالغفور چودھری نے اپنے بیان میں کہا کہ آج کے دور میں مسلم امہ کو ایسی دینی اور ۔۔

تاریخی کتب کی شدید ضرورت ہے جو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات اور اسلامی تاریخ کے روشن پہلوؤں کو عام کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی نئی نسل کو بھی اس کی تعلیمات سے روشناس کرائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ کتب اگر ہر گھر میں موجود ہوں تو نئی نسل کو اسلامی تاریخ، کردار سازی اور دینی شعور حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے ۔

 

