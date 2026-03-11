بیلف کے ذریعے بازیاب ہونیوالے افراد عدالت میں پیش
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)تھانہ لڈن کی حوالات سے عدالت عالیہ ملتان کے بیلف کے ذریعے بازیاب ہونے والے محمدبلال اور۔۔
محمد سہیل کو بیلف محمدخضرحیات نے عدالت عالیہ میں پیش کردیا گیا۔عدالت عالیہ نے بازیاب کرائے گئے دونوں افراد کی روئیداد سننے کے بعد بیلف اور بازیاب افراد کے مؤقف کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے پولیس تھانہ لڈن کے محرر مدثر گجر اور تفتیشی افسر امتیاز عاشق کے خلاف بیگناہ افراد کو غیرقانونی طور پر حوالات میں بند رکھنے اور تشدد کرنے پر مقدمہ درج کرنے کاحکم دے دیاہے ۔