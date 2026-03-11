صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیلف کے ذریعے بازیاب ہونیوالے افراد عدالت میں پیش

  • ملتان
بیلف کے ذریعے بازیاب ہونیوالے افراد عدالت میں پیش

وہاڑی(نمائندہ خصوصی)تھانہ لڈن کی حوالات سے عدالت عالیہ ملتان کے بیلف کے ذریعے بازیاب ہونے والے محمدبلال اور۔۔

 محمد سہیل کو بیلف محمدخضرحیات نے عدالت عالیہ میں پیش کردیا گیا۔عدالت عالیہ نے بازیاب کرائے گئے دونوں افراد کی روئیداد سننے کے بعد بیلف اور بازیاب افراد کے مؤقف کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے پولیس تھانہ لڈن کے محرر مدثر گجر اور تفتیشی افسر امتیاز عاشق کے خلاف بیگناہ افراد کو غیرقانونی طور پر حوالات میں بند رکھنے اور تشدد کرنے پر مقدمہ درج کرنے کاحکم دے دیاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یوم علیؓ کے سلسلے میں سالڈویسٹ کے انتظامات مکمل

ترقیاتی کاموں پر دہرا معیار نہیں ہونا چاہیے ،مرتضیٰ وہاب

پاکستان ، بنگلہ دیش کے تعلقات میں خرابی کے پیچھے بھارت ملوث رہا،گورنر

یومِ علیؓ کے مرکزی جلوس کیلئے 5213 پولیس افسران و اہلکار تعینات

گورنر ہاؤس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے متعلق درخواست نمٹادی

گلشن حدید میں پانی کا مسئلہ مستقل حل کیا جائے ،منعم ظفر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی