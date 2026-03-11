صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کہروڑپکا میں پٹرول کی قلت پمپ بند، شہری شدید پریشان

کہروڑپکا (نمائندہ دنیا) شہر اور گرد و نواح میں پٹرول کی قلت کے باعث متعدد پٹرول پمپس بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ ناقص پٹرول کی شکایات بھی عام ہو گئی ہیں۔۔۔۔

تفصیلات کے مطابق کہروڑپکا شہر کے مختلف علاقوں اور پرانا لودھراں روڈ پر قائم کئی پٹرول پمپس پر پٹرول کی فروخت بند ہے ۔ شہریوں کے مطابق اکثر پمپس پر پٹرول دستیاب نہیں ہوتا جس کے باعث گاڑی اور موٹر سائیکل مالکان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔میڈیا کی جانب سے دریافت کرنے پر بعض پمپ مالکان کا کہنا تھا کہ پٹرول ختم ہو چکا ہے اور نیا پٹرول آنے کے بعد ہی فروخت دوبارہ شروع کی جائے گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بعض پٹرول پمپس کبھی بند اور کبھی کھول کر فروخت کرتے ہیں جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو رہی ہے ۔شہریوں نے ناقص پٹرول کی فروخت کی بھی شکایات کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ کے باوجود معیاری پٹرول فراہم نہیں کیا جا رہا۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پٹرول کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور ناقص پٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے ۔

 

 

 

 

