ڈپٹی کمشنر کارمضان بازار میں سٹالز کا معائنہ ، قیمتوں کا جائزہ
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو کا رمضان سہولت بازار کا دورہ،
ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بیرسٹر بلال سلیم نے رمضان سہولت بازار کا دورہ کیا اور عوام کو فراہم کی جانے والی اشیائے خوردونوش کی قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے مختلف سٹالز کا معائنہ کیا اور سبزیوں، پھلوں، آٹا، چینی اور دیگر ضروری اشیاء کی دستیابی اور مقررہ سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے بھی بات چیت کی اور سہولت بازار میں فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ رمضان سہولت بازار میں اشیائے ضروریہ کی وافر مقدار میں دستیابی اور مقررہ قیمتوں پر فروخت ہر صورت یقینی بنائی جائے تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر بلال سلیم نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس موقع پر متعلقہ افسر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔