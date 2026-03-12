راؤ حیدر علی نقیبی انتقال کرگئے ، قل خوانی آج ہوگی
میلسی (نامہ نگار) میلسی کی معروف روحانی شخصیت پیر بابا صوفی اختر علی نقیبی کے بیٹے راؤ حیدر علی نقیبی بقضائے الٰہی انتقال کر گئے ،قل خوانی آج ہوگی۔
ان کی وفات کی خبر سن کر علاقے میں غم و رنج کی لہر دوڑ گئی اور مختلف سماجی و سیاسی شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا۔مرحوم کی نمازِ جنازہ جنازہ گاہ بابا نتھے شاہ میں ادا کی گئی جس کی امامت مفتی محمد الطاف سعیدی نے کی۔ نمازِ جنازہ میں سابق امیدوار میاں سلیم اقبال قاضی، مہر ظفر اقبال ایڈووکیٹ، مہر اجمل ایڈووکیٹ، ڈاکٹر راؤ آصف علی، سجاد احمد سعیدی، مہر راشد منظور، محمد اسلم خان یوسفزئی، راؤ محمد فاروق، قاری محمد خالد، چوہدری مقبول احمد، شیخ ابرار انصاری، قیصر ممتاز خیرپوری، راؤ عابد علی، مرزا محمد سلیم، راؤ وقار، چوہدری ثاقب گجر، راؤ امتیاز اور ملک وسیم رضا سمیت معززین علاقہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ۔