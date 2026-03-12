صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
سرکاری نرخناموں پر سختی سے عملدرآمد کرانے کی ہدایت

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کا سبزی منڈی کا دورہ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد اسد علی نے سبزی منڈی کوٹ ادو کا دورہ کیا۔

دورے کے دوران سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں، معیار اور سرکاری نرخناموں کی دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے سبزی منڈی کے سیکرٹری جنرل عبدالوحید، صدر حاجی یوسف رانا سمیت مختلف آڑھتیوں اور دکانداروں سے ملاقات کی اور ہدایت کی کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ نرخناموں پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ صارفین کو معیاری اشیاء مقررہ قیمتوں پر فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔اس موقع پر متعلقہ افسران بھی موجود تھے اور سبزی منڈی میں صفائی ستھرائی اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے خبردار کیا کہ سرکاری نرخناموں کی خلاف ورزی، ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور خلاف ورزی پرقانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔

 

