زمیندارملک نور محمد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ختم شریف
ٹاٹے پور (نامہ نگار) معروف زمیندار حاجی ملک نور محمد راں کی اہلیہ، سابق ٹکٹ ہولڈر حلقہ پی پی 219 ملک ظفر احمد راں کی خوشدامن اور سابق جنرل کونسلر ملک شاہد نور راں کی والدہ ماجدہ اور ملک شیران ظفر راں،
ملک نقاش ظفر راں کی نانی گزشتہ دنوں وفات پا گئی تھیں،ان کے ایصال ثواب کے لیے افطاری کے موقع پر ختم شریف کا اہتمام کیا گیا جس میں ایم پی اے ملک واصف مظہر راں، ملک عاطف مظہر راں، ریٹائرڈ کرنل ملک سلیم شوق راں، ملک جاوید بابر راں، حافظ الطاف حسین دھرالہ، ملک مرید عباس بپی، ملک جمشید عباس بپی، چوہدری مبارک علی، میاں شہزاد ڈاہا، ملک عثمان لیاقت، مہر اشتیاق مہار سمیت ہر مکاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔دریں اثناء سینیٹ کے چیئرمین مخدوم سید یوسف رضا گیلانی نے مرحومہ کی وفات پر ملک ظفر احمد راں کی خوشدامن اور ملک شاہد نور راں سے بذریعہ ٹیلی فون اظہار تعزیت کیا۔