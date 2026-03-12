رمضان میں عوامی ریلیف کیلئے اقدامات خوش آئند، عبدالغفار
وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)چیئرمین پنجابی پختون اتحاد خان عبدالغفار خان نے نگہبان رمضان بازار وہاڑی کا دورہ کیا اور مختلف سٹالز پر جا کر اشیاء خورونوش کے نرخ اور معیار کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر انہوں نے انتظامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق رمضان بازاروں میں اشیائے ضروریہ مارکیٹ سے کم نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہیں، جو عوام کے لیے قابلِ تحسین اقدام ہے ۔خان عبدالغفار نے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات خوش آئند ہیں اور ان بازاروں کے ذریعے شہریوں کو سستی اور معیاری اشیاء کی دستیابی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ انہوں نے انتظامیہ کی محنت اور کوششوں کو بھی سراہا اور کہا کہ ایسے اقدامات سے مہنگائی کے اس دور میں عوام کو حقیقی سہولت میسر آ رہی ہے ۔چیئرمین نے مزید کہا کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے میں شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا حکومت کی بہترین پالیسی کا مظہر ہے ۔ اس موقع پر بازار میں موجود شہریوں نے بھی سستی اشیاء کی دستیابی پر اطمینان کا اظہار کیا۔