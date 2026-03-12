وہاڑی ،تھانہ ماڈل ٹاؤن کی حدود میں جیب تراش متحرک
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ ماڈل ٹاؤن کی حدود میں جیب تراش متحرک ہو گئے ، جس کے نتیجے میں وکیل اور متعدد مرد و خواتین لاکھوں روپے کے 15 موبائل فونز اور نقدی سے محروم ہو گئے ۔
متاثرین نے شہر کے مصروف بازار ریشم گلی میں پیش آنے والے واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور پولیس کی ناقص حکمت عملی پر تحفظات ظاہر کیے ۔تفصیلات کے مطابق نامعلوم جیب تراشوں کے گروہ نے شاپنگ کے لیے آنے والی خواتین رخسانہ بی بی زوجہ ساجد ثمن، شہزادی آسیہ بانو آسیہ زوجہ شہباز، طاہرہ بی بی، عالم آرا اور مرد حضرات بلال ولد منیر، ناصر، عمران، وسیم اختر، شبیر، عمیر، طفیل، عدنان اور وکیل صفدر سے قیمتی موبائل فونز اور 12 ہزار روپے نقدی چھین لی۔متاثرین نے مطالبہ کیا کہ آر پی او ملتان فوری طور پر جیب تراش گروہ کے خلاف کارروائی کریں اور برآمد شدہ موبائل فونز واپس کروائے جائیں تاکہ شہری محفوظ طریقے سے خریداری کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ماڈل ٹاؤن اور دیگر مصروف بازاروں میں سکیورٹی کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ اس طرح کے جرائم میں کمی لائی جا سکے ۔