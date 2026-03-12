رمضان فلڈ لائٹ سپورٹس ، آخری ایونٹ پر اختتامی تقریب ،انعامات تقسیم
لودھراں(سٹی رپورٹر)لودھراں میں رمضان المبارک فلڈ لائٹ سپورٹس پروگرام 2026 کا آخری ایونٹ بیڈمنٹن چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب سپورٹس ارینا میں منعقد ہوئی۔
چیمپئن شپ کے فائنل میں بیڈمنٹن کلب وائٹ اور بیڈمنٹن کلب گرین کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو ملا۔فائنل میچ میں نعمان اسلم اورمحمد عزیر نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایازمحمود اور عمران شہباز کو شکست دیکر چیمپئن شپ اپنے نام کرلی۔چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر16 ٹیموں نے حصہ لیا۔اختتامی تقریب کے مہمانِ خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی تھے ۔انہوں نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اور ان کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوانوں کو مثبت،صحتمند ماحول فراہم کرتی ہیں،انہیں اپنی صلاحیتیں نکھارنے کے مواقع دیتی ہیں۔ضلعی انتظامیہ کھیلوں کے فروغ کے اقدامات کو سراہتی ہے۔