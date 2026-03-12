بوریوالا میں رمضان سپورٹس پروگرام کا افتتاح
بوریوالا(سٹی رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے قائداعظم سپورٹس سٹیڈیم بوریوالا میں ماہ رمضان سپورٹس پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا
افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر جواد حسین ملک تھے اس موقع پر ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عاصم بھٹی،تحصیل سپورٹس آفیسر مسز شازیہ پروین سمیت دیگر افسران اور نوجوان کھلاڑیوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی تقریب کے دوران مختلف کھیلوں کے مقابلوں کے انعقاد اور نوجوانوں کے لیے صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا گیا ۔اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ملک نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلی پنجاب کی ہدایت کے مطابق نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔