قصبہ گجرات میں شہادتِ حضرت علیؑ کے جلوس و مجلسِ عزاء کا انعقاد

  • ملتان
قصبہ گجرات (نامہ نگار) ملک بھر کی طرح قصبہ گجرات میں بھی شہادتِ امیرالمؤمنین حضرت علیؑ کے موقع پر مجلسِ عزاء کا انعقاد کیا گیا۔

 مجلس میں ذاکر خواجہ بلال حیدر نے حضرت علیؑ کی شجاعت، بہادری، عدل و انصاف اور اہلِ بیتؑ کی لازوال قربانیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علیؑ کی حیاتِ مبارکہ امتِ مسلمہ کے لیے صبر، شجاعت اور حق و صداقت کا روشن مینار ہے ۔مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوتِ حضرت علیؑ کا جلوس ترمذی ہاؤس سے برآمد ہوا اور مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا دربار بابا کریم لال شاہ قلندر پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں عزادارانِ اہلِ بیتؑ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

 

