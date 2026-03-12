یومِ شہادت حضرت علیؓ:ڈی پی او کا سکیورٹی انتظامات کا جائزہ
لودھراں (سٹی رپورٹر) یومِ شہادت حضرت علیؓ کے جلوس کے سلسلے میں ڈی پی او کیپٹن (ر) علی بن طارق نے ضلع بھر میں جلوس کے روٹ کا دورہ کیا اور سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
ڈی پی او کی ہدایات پر سکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات افسر الرٹ رہے اور اپنے فرائض ذمہ داری کے ساتھ سرانجام دئیے ۔جلوس میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات یقینی بنانے کیلئے شرکت کرنے والے افراد کی باڈی سرچ اور واک تھرو گیٹس کے ذریعے مکمل چیکنگ کے بعد ہی داخلے کی اجازت دی گئی ۔ سپروائزی افسر وقتاً فوقتاً ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو بریف کرتے رہے اورسکیورٹی انتظامات کی مؤثر نگرانی کرتے رہے ۔انہوں نے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کے قیام کے لیے پولیس کی جانب سے سخت اقدامات جاری رکھنے پر زور دیا۔