صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوگر ملز کریشنگ کو اکتیس مارچ تک توسیع دی جائے ، انجمن کاشتکاران

  • ملتان
شوگر ملز کریشنگ کو اکتیس مارچ تک توسیع دی جائے ، انجمن کاشتکاران

مونڈکا (نامہ نگار )شوگر ملز کریشنگ کو اکتیس مارچ تک توسیع دی جائے کریشنگ کا آغاز لیٹ ہونے ، بار برداری،نقل و حمل میں سست روی اور ماہ صیام کی لیبر کی کمی کی وجہ سے بڑی مقدار میں گنا کھیتوں میں موجود ہے ۔

 انجمن کاشتکاران ڈیرہ ڈویژن کے جنرل سیکرٹری و مظفر گڑھ میں ، کین کمشنر پنجاب کی جانب سے مقرر کردہ ممبر شوگر کین پرچیزنگ مانیٹرنگ کمیٹی ضلع مظفرگڑھ انجینئر سردار عاشق خان پتافی نے میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ تقریباً ایک چوتھائی گنا ابھی کھیتوں میں موجود ہے شوگر ملوں نے پندرہ مارچ کو کریشنگ بند کرنے اور گنا نا لانے کے نوٹسز آویزاں کر دئیے ہیں ،درج بالا وجوہات کی بنا پر بھاری مقدار میں گنا شوگر ملوں کو منتقل نہیں ہوسکا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

میٹرو بس ٹرین : سسٹم کو خسارے سے نکالنے کے منصوبے تاخیر کا شکار

اپنی چھت، اپنا گھر : رجسٹرڈ افراد کی تعداد 19 لاکھ تک پہنچ گئی

ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو موٹروے سے ملانے پر کام شروع

تنظیموں میں فعال کارکنوں کو آگے لایا جائے : راجہ پرویز اشرف

تمام سی ای اوز کو ایس ٹی آئی اساتذہ کی تنخواہیں فوری ادا کرنے کی ہدایت

خواجہ سلمان رفیق کا محکمہ داخلہ مرکزی کنٹرول روم کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی