شوگر ملز کریشنگ کو اکتیس مارچ تک توسیع دی جائے ، انجمن کاشتکاران
مونڈکا (نامہ نگار )شوگر ملز کریشنگ کو اکتیس مارچ تک توسیع دی جائے کریشنگ کا آغاز لیٹ ہونے ، بار برداری،نقل و حمل میں سست روی اور ماہ صیام کی لیبر کی کمی کی وجہ سے بڑی مقدار میں گنا کھیتوں میں موجود ہے ۔
انجمن کاشتکاران ڈیرہ ڈویژن کے جنرل سیکرٹری و مظفر گڑھ میں ، کین کمشنر پنجاب کی جانب سے مقرر کردہ ممبر شوگر کین پرچیزنگ مانیٹرنگ کمیٹی ضلع مظفرگڑھ انجینئر سردار عاشق خان پتافی نے میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ تقریباً ایک چوتھائی گنا ابھی کھیتوں میں موجود ہے شوگر ملوں نے پندرہ مارچ کو کریشنگ بند کرنے اور گنا نا لانے کے نوٹسز آویزاں کر دئیے ہیں ،درج بالا وجوہات کی بنا پر بھاری مقدار میں گنا شوگر ملوں کو منتقل نہیں ہوسکا۔