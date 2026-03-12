صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے ، کمشنر ڈی جی خان

  • ملتان
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)کمشنر ڈیرہ غازیخان اشفاق احمد چودھری کی سربراہی میں میونسپل کمیٹی گجرات کی عملدرآمد کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد اسد علی، اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو فرخ محمود اور دیگر افسران کے ہمراہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔اجلاس کے دوران میونسپل کمیٹی گجرات کے ماسٹر پلان، ترقیاتی کاموں، صفائی ستھرائی، شہری سہولیات اور دیگر انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر ڈیرہ غازیخان نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ عوام کو بہتر شہری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ حکومت کی ہدایات کے مطابق جاری منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔

 

