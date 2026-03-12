صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامیہ قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے کیلئے متحرک، 35 ہزار انسپکشن

لودھراں (سٹی رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر نگرانی ضلعی انتظامیہ ماہ رمضان میں اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے بدستور سرگرم ہے ۔

 ضلع لودھراں میں 19 فروری تا 10 مارچ، یعنی رمضان کے دو عشروں کے دوران ضلع کے 46 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے مجموعی طور پر 35,359 انسپکشن کیں۔ان دوران 247 دکاندار اوورچارجنگ میں ملوث پائے گئے جنہیں 3 لاکھ 42 ہزار روپے کے جرمانے کیے گئے ، پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا، نو دکانیں سیل کی گئیں اور 7,961 دکانداروں کو وارننگ جاری کی گئی۔ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے شہر اور مضافات میں واقع مختلف بازاروں، مارکیٹوں اور دکانوں کا معائنہ کیا تاکہ شہریوں کو معیاری اشیاء مناسب نرخوں پر فراہم کی جا سکیں اور مہنگائی پر قابو پایا جا سکے ۔

 

