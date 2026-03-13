ویمن یونیورسٹی ،گریڈ ون سے 16تک ملازمین کی ترقی

  • ملتان
جونیئر کلرک،سٹور کیپر ،ڈرائیور،گارڈز،کمپیوٹرآپریٹرز،سیورمین شامل

ملتان (خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان کی 13 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ گریڈ 01 سے 16 تک کے 90 سے زائد ملازمین کو میرٹ کی بنیاد پر ترقی دے دی گئی۔ ترجمان یونیورسٹی کے مطابق یہ ایک اہم اور خوشگوار پیش رفت ہے جس کے بعد یونیورسٹی کے ملازمین میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ترقی پانے والے ملازمین مختلف کیڈرز سے تعلق رکھتے ہیں جن میں جونیئر کلرک، سٹور کیپر، ڈرائیور، میل سکیورٹی گارڈز، فی میل سکیورٹی گارڈز، کمپیوٹر آپریٹر، سیور مین، سویپر، بس کلینر، بس کنڈیکٹر اور چوکیدار شامل ہیں۔ یہ ترقی مکمل طور پر میرٹ اور سروس رولز کے مطابق دی گئی ہیں تاکہ ملازمین کی کارکردگی کو سراہا جا سکے اور ادارے میں پیشہ ورانہ ماحول کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔

مزید پڑہیئے

رؤف کلاسرا
کتابوں میں قید قدیم جنگیں
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پھر ایسا ہی ہو گا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عام آدمی نے ہمیشہ قربانی دی… اب ایلیٹ دیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
قانون و انصاف کا نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
رو نہ پڑتے اگر خوشی ہوتی
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک، ایران و عربستان، باہم برادران
امیر حمزہ