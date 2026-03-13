سرکاری سکولوں میں گاؤن کی خلاف ورزی پر کارروائی کا عندیہ

  • ملتان
محکمہ سکول ایجوکیشن کی اساتذہ اور پرنسپلز کیلئے جرمانے کی دھمکی جاری

ملتان (خصوصی رپورٹر)صوبہ پنجاب کے سرکاری سکولوں میں اساتذہ کی جانب سے گاؤن پہننے کی پابندی نہ کرنے کے انکشاف کے بعد محکمہ سکول ایجوکیشن نے سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے ۔ سیکرٹری سکول ایجوکیشن مدثر ریاض نے واضح کیا کہ آئندہ گاؤن کی پابندی کی خلاف ورزی کی صورت میں نہ صرف متعلقہ اساتذہ بلکہ سکول کے پرنسپل کو بھی جرمانہ کیا جائے گا۔

ذرائع کے مطابق محکمہ سکول ایجوکیشن نے 23 فروری سے صوبہ بھر کے سرکاری سکولوں میں اساتذہ کے لئے گاؤن پہننا لازمی قرار دیا تھا تاکہ تدریسی ماحول میں نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ شناخت کو فروغ دیا جا سکے ۔ تاہم حالیہ دوروں کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ متعدد سکولوں میں اس ہدایت پر مکمل عملدرآمد نہیں کیا جا رہا۔اس صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری سکول ایجوکیشن مدثر ریاض نے خود گزشتہ روز ایک سرکاری سکول کا اچانک دورہ کیا اور معاملے کی تحقیقات شروع کیں۔ 

