صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ازبک وفد کی لاہور آمد، زرعی تعاون بڑھانے پر اتفاق

  • ملتان
ازبک وفد کی لاہور آمد، زرعی تعاون بڑھانے پر اتفاق

آلو، چاول، لائیوسٹاک تجارت بڑھانے کیلئے ورکنگ گروپس بنانے کا فیصلہ

ملتان (وقائع نگار خصوصی)تاشقند ریجن کے گورنر زوئیر مرزایف کی قیادت میں ازبکستان کے اعلیٰ سطحی وفد نے لاہور کا دورہ کیا اور سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو اور سیکرٹری لائیوسٹاک پنجاب احمد عزیز تارڑ سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں محکمہ زراعت پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن نوید عصمت کاہلوں اور کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد انجم علی سمیت دیگر افسر بھی موجود تھے ۔ملاقات کا مقصد پاکستان اور ازبکستان کے درمیان زرعی و تجارتی تعاون کو مزید فروغ دینا تھا۔ اس موقع پر زرعی اجناس، ڈیری مصنوعات اور لائیوسٹاک کے شعبوں میں تعاون کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے کہا کہ ملکی زرعی پیداوار میں پنجاب کا حصہ 70 فیصد سے زائد ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ کپاس، گندم، مکئی، چاول، کماد، آلو، کنو اور آم پنجاب کی اہم فصلیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ ازبکستان کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا تھا جس میں ازبکستان کی جانب سے پاکستان سے تین لاکھ ٹن آلو درآمد کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔انہوں نے مزید کہا کہ زرعی تحقیق کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اس مقصد کے لئے زراعت اور لائیوسٹاک کے شعبوں میں مشترکہ ورکنگ گروپس تشکیل دیئے جائیں گے اور اس حوالے سے ایک جامع ایجنڈا تیار کیا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے ہنگامی پلاننگ پربریفنگ

شجرکاری مہم، فضائی آلودگی کے تدارک اور صفائی ستھرائی کے امور کا تفصیلی جائزہ

یوم القدس کے موقع پر امام بارگاہ قصر القائم سے ریلی نکالی گئی

دارالعلوم غوثیہ رضویہ کی جامع مسجدمیں مفتی غزہ ڈاکٹر محمود یوسف الشوبکی کی آمد پر محفل کا انعقاد

جمعۃ الوداع: سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے

عالمی یوم القدس کے موقع پر مذہبی جماعتوں کی پُرامن احتجاجی ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ