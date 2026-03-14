سکولوں میں بنیادی سہولیات بہتری کیلئے 90 دن ڈیڈ لائن

  • ملتان
وائٹ واش، پینے کا صاف پانی اور واش رومز کی تعمیر و مرمت کی ہدایت

ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ اسکول ایجوکیشن نے صوبہ بھر کے سرکاری سکولوں میں بنیادی سہولیات کی بہتری کے لئے اہم فیصلہ کرتے ہوئے وائٹ واش، صاف پینے کے پانی کی فراہمی اور واش رومز کی تعمیر و مرمت کے لئے 90 روز کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے ۔جاری ہدایات کے مطابق تمام ضلعی تعلیمی افسر اور سکول سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں سرکاری سکولوں کی عمارتوں کا فوری جائزہ لیں اور جہاں وائٹ واش کی ضرورت ہو وہاں فوری طور پر کام شروع کرایا جائے ۔اس کے ساتھ طلبہ و طالبات کے لئے صاف پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے اور خراب یا ناکارہ واٹر سپلائی سسٹم کو فوری بحال کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے ۔حکام کے مطابق متعدد سکولوں میں واش رومز کی کمی یا ان کی خراب حالت کی شکایات سامنے آئی ہیں جس کے باعث طلبہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ اس صورتحال کے پیش نظر تمام سکولوں میں واش رومز کی تعمیر، مرمت اور صفائی کے انتظامات کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔محکمہ سکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد سرکاری سکولوں میں تعلیمی ماحول کو بہتر بنانا اور طلبہ کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بہتر ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

مزید ڈبل ڈیکز بسیں لانے کا فیصلہ

31633اسکول سربراہان ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر نامزد

اسپتالوں کا طبی فضلہ صحت عامہ کے لیے خطرہ بننے لگا

اہلِ غزہ پوری امتِ مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں،منعم ظفر

جامع مسجد مفتی محمود ڈپو ون کی تعمیرِ نو کا آغاز

ترجمان سندھ حکومت کا ایرانی قونصل خانے کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ