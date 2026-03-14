سکولوں کے تعلیمی کیلنڈر میں چھٹیوں میں کمی لانے پر غور

  • ملتان
طلبا کی کارکردگی میں بہتری، سلیبس کی بروقت تکمیل کیلئے فیصلہ کیا گیا

ملتان (خصوصی رپورٹر)سکولوں کیلئے تعلیمی کیلنڈر میں چھٹیوں میں کمی لانے پر غور جاری ہے ، جس کا مقصد تعلیمی سال کے دوران طلباء کی کارکردگی کو بہتر بنانا اور سلیبس کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانا ہے ۔پرائیویٹ سکولوں نے آئندہ تعلیمی سال میں ہفتے کی چھٹی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ تعلیمی سال کم از کم 180 دن تک بڑھایا جا سکے ۔ قاضی نعیم انجم سربراہ پاک ایوانِ تعلیم نے تجویز دی کہ گرمی کی چھٹیاں 2 ماہ جبکہ سردی کی چھٹیاں جنوری میں 10 دن کے لئے دی جائیں۔

 

مزید پڑہیئے

ای چالان کے نام پر فراڈ، سیف سٹی کی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت

الیکٹرک بسوں کیلئے چارجنگ سٹیشنز کی کمی سے مشکلات

حنیف عباسی کی تین ٹرینیں اپ گریڈ کرنیکی ہدایت

سرکاری اراضی پر گھروں کی تعمیر تیز کرنے کی ہدایت

یوای ٹی ہاسٹل میں واقعہ ، ہاسٹل وارڈن نے استعفیٰ دیدیا

وزیر لیبر کا پیسی ڈائریکٹوریٹ کا دورہ

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ