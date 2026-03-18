ملتان میں اغوا کے متعدد واقعات، مقدمات درج

  ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)شہر میں اغوا کے مختلف واقعات کے سلسلے میں پولیس نے تین نامزد سمیت نامعلوم ملزموں کے ۔۔

خلاف مقدمات درج کر لئے ہیں۔سیتل ماڑی پولیس کو مختیار حسین نے بتایا کہ گھر آنے پر بیوی زینت مائی موجود نہیں تھی، جسے ملزم شعیب، شہباز اور ایک خاتون نامعلوم اغوا کرکے فرار ہو گئے ۔دریں اثنا، شمشاد اختر نے بتایا کہ بیٹا 12 سالہ منیب الرحمن نماز پڑھنے گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا اور اسے نامعلوم ملزموں نے اغوا کر لیا۔ ڈی ایچ اے پولیس کو حسنین نے بتایا کہ میرے بیٹے ریان کو نامعلوم ملزم اغوا کرکے لے گئے ۔قطب پور پولیس کو عبدالرشید نے بتایا کہ نامعلوم ملزموں نے ان کی بیٹی 17 سالہ مسکان کو اغوا کر لیا اور فرار ہو گئے ۔

 

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد میں جدید سہولیات فراہمی، سائیکل اور پیڈسٹرین ٹریکس بنانے کا فیصلہ

گلگت بلتستان کی ترقی، امن و امان کیلئے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا:امیر مقام

گورنر پنجاب سے نئے تعینات چینی قونصل جنرل کی ملاقات

صوبائی وزیر کا بس اڈے کا دورہ، مسافروں سے کرایہ معلوم کیا

ڈپٹی کمشنر کا ارکانِ اسمبلی کے ہمراہ بینظیر ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

قرآن کے حقیقی پیغام تک رسائی کیلئے سیرتِ نبویؐ کا مطالعہ ناگزیر ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ