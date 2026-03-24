گگومنڈی پارک میں خستہ حال جھولے شہریوں کیلئے خطرہ

  • ملتان
انتظامیہ خاموش،کسی بڑے سانحہ کاانتظار،قیمتی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں

گگومنڈی (نامہ نگار)پارک میں لگے خستہ حال جھولے شہریوں کے لیے خطرہ بن گئے ،انتظامیہ خاموش،کسی بڑے سانحہ کاانتظار، قیمتی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔تفصیلات کے مطابق گگومنڈی کے جملیراروڈپرواقع زین ٹاؤن کے پارک کے اندر نصب جھولے فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر اور انتہائی خستہ حالت میں موجود ہیں جس کے باعث بچوں اور شہریوں کی قیمتی جانیں داؤ پر لگ گئی ہیں مقامی رہائشیوں کے مطابق جھولوں کی زنجیریں زنگ آلود ہو چکی ہیں جبکہ سیٹیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں لیکن اس کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے شہریوں محبوب عالم، محمد اکرم، محمدافضل،ندیم بھٹی،فرزندعلی ودیگر کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں بچے اور خواتین ان جھولوں پر سوارہوتے ہیں اور کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے والدین شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر جھولوں کا معائنہ کر کے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے یا ناقابل استعمال جھولوں کو ہٹا دیا جائے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی، اسسٹنٹ کمشنربوریوالا اور متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری نوٹس لے کر پارک میں موجود جھولوں کی مرمت یا تبدیلی کو یقینی بنائیں تاکہ کسی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے ۔یادرہے کہ تین روزقبل انتظامیہ کی طرف سے پارک میں لگے جھولوں کو بند کرا دیا گیاتھالیکن ایک گھنٹے بعد ہی زین ٹاؤن مالکان نے زبردستی جھولے چالوکردئیے ہیں۔

 

گوجرانوالہ

راہوالی:نا معلوم افراد نے لڑکے کو اغوا کر لیا

سیالکوٹ:ڈاکوئوں نے شہری سے پونے 2 لاکھ روپے چھین لئے

پھالیہ :مشترکہ حویلی کی جگہ پر تنازع ، ایک قتل ،2زخمی

ساہیوال :مبینہ مقابلے ‘ 3زخمی ڈاکو گرفتار‘2ساتھی فرار

پاکپتن :حادثات ، بچی اور خاتون جاں بحق، 12زخمی

گجرات:پتنگ بازی پر 6، ون ویلنگ کرنیوالے 10افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواب اور خواب کی تعبیر بتانے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
الوداع کفیل بھائی گھوٹکی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسافرانِ عدم: سلمان گیلانی، ہارون الرشید تبسم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات …(1)
شاہد کاردار
رشید صافی
چائنہ اوپننگ اَپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(3)
حافظ محمد ادریس