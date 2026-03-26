دس من مضر صحت گوشت تلف ، ایک گرفتار ،دوسرا فرار

ملوث افراد کے خلاف پولیس تھانہ مترو میں مقدمہ درج ، مزید کارروائی کا آغاز

دوکوٹہ (نامہ نگار)پنجاب فوڈ اتھارٹی اور پولیس چوکی دوکوٹہ نے محکمہ لائیو سٹاک کے ہمراہ موضع پہلوان آرائیں میں چھاپہ مار کر 10 من مضر صحت گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا۔ ایک شخص گرفتار جبکہ دوسرا فرار ہو گیا۔ ملوث افراد کے خلاف پولیس تھانہ مترو میں مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔تفصیل کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی ضلع وہاڑی کی ڈپٹی ڈائریکٹر مایا سعید کو اطلاع ملی کہ دوکوٹہ کے نواحی موضع پہلوان آرائیں میں بڑے پیمانے پر مضر صحت گوشت فروخت کیا جا رہا ہے ۔ یہاں کے ملوث افراد پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوٹلز کو یہ گوشت سپلائی کر رہے تھے ۔پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے پولیس چوکی دوکوٹہ کے انچارج راؤ واجد علی اور محکمہ لائیو سٹاک کے ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر ندیم اختر کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے فریزر میں رکھا ہوا 10 من مضر صحت گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا۔ کارروائی میں محمد شہزاد کو گرفتار کیا گیا جبکہ محمد بلال فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔فوڈ اتھارٹی کی طرف سے تھانہ مترو میں مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

گرمی کا آغاز ہوتے ہی بجلی کی گھنٹوں بندش، پانی کی قلت، صارفین کا احتجاج

ڈپٹی کمشنر کا دورہ نو شہرہ ورکاں ، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ

عنایت مسیح کھوکھر ممبر صوبائی اسمبلی عرفان بشیر گجر کے کوآرڈی نیٹر مقرر

ایف آئی اے گوجرانوالہ زون سے تعلق رکھنے والے 11 اہلکاروں کی ترقی

اوورسیز ویلفیئر نین رانجھا کی جانب سے اہل علاقہ کیلئے ایمبولینس سروس کا آغاز

گجرات:سیوریج لائنوں کی صفائی کیلئے خصوصی مہم شروع

ایک دن گاؤں میں
سوال جو ناگفتہ رہ گئے
قومی ریاست اور سیاسی اسلام
جنگ تو ختم ہو جائے گی لیکن…
وصالِ یار فقط آرزو کی بات نہیں
غزوۂ بدر کے اسباق… (اوّل)
