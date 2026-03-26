کبیروالا فلٹریشن پلانٹس نظر انداز، پانی مضر صحت ہونے لگا

  • ملتان
صفائی کا ناقص نظام، زنگ آلود ٹینکیاں اور خراب فلٹرز سے شہری پریشان

جودھ پور (نمائندہ دنیا) کبیروالا میں کروڑوں روپے کی لاگت سے قائم واٹر فلٹریشن پلانٹس کو مبینہ طور پر نظر انداز کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے ، جس کے باعث صاف پانی کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صفائی کا نظام انتہائی ناقص ہے ، پانی ذخیرہ کرنے والی ٹینکیاں زنگ آلود ہو چکی ہیں جبکہ طویل عرصے سے فلٹر بھی تبدیل نہیں کیے گئے ۔تفصیلات کے مطابق حکومت کی جانب سے ہر یونین کونسل میں واٹر فلٹریشن پلانٹس نصب کیے گئے تھے تاکہ شہریوں کو صاف پانی فراہم کیا جا سکے ۔ ابتدائی طور پر یہ پلانٹس بہتر طریقے سے چلتے رہے ، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ متعلقہ عملے کی عدم توجہ کے باعث صورتحال خراب ہوتی چلی گئی۔شہریوں کے مطابق پانی کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے اور اس کا استعمال خطرناک ہوتا جا رہا ہے ، جس کے باعث لوگوں نے گھروں اور دکانوں کے لیے فلٹریشن پلانٹس سے پانی بھرنا چھوڑ دیا ہے ۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس پانی کے استعمال سے مبینہ طور پر مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ۔اہلیان علاقہ نے کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر فلٹریشن پلانٹس کی حالت بہتر بنائی جائے ، صفائی کے نظام کو درست کیا جائے اور فلٹرز کی بروقت تبدیلی کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو صاف اور محفوظ پانی فراہم ہو سکے ۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

میٹرک امتحانات ،امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ

رمضان میں سہولیات کی بروقت رسائی یقینی بنانے پر اسسٹنٹ کمشنر یسریٰ سہیل بٹ کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا

کھلے مین ہول کورکرنے کی مہم کا کام کامیابی کیساتھ تقریبا مکمل کر لیا گیا ، ڈپٹی کمشنر

ہمارا ملک کسی بھی جارحیت کا متحمل نہیں ہو سکتا،عامر سلطان چیمہ

تعلقات سے انکار پر خاتون کو گھر مین داخل ہو کر تشددکانشانہ بنا دیا

سی سی ڈی سے فائرنگ کے تبادلہ میں منشیات فروش ہلاک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک دن گاؤں میں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سوال جو ناگفتہ رہ گئے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قومی ریاست اور سیاسی اسلام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ تو ختم ہو جائے گی لیکن…
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وصالِ یار فقط آرزو کی بات نہیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق… (اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن