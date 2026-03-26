کبیروالا،بارہ میل اورنواح میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ
کم پریشر سے گھریلو نظام متاثر،مہنگی لکڑی کا استعمال مشکل، نوٹس لینے کا مطالبہ
جودھ پور، بارہ میل (نمائندہ دنیا) کبیروالا اور اس کے نواحی علاقوں بارہ میل، جناح آبادی اور جودھ پور میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ۔ گھریلو صارفین کے مطابق گیس نہ ہونے کے باعث روزمرہ امور شدید متاثر ہو رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کا پریشر اس قدر کم ہے کہ چولہا جلانا بھی مشکل ہو گیا ہے ، جس کے باعث اکثر گھروں میں کھانا تیار نہیں ہو پاتا۔ متعدد سرکاری ملازمین اور طلباء و طالبات بغیر ناشتہ کیے اپنی ڈیوٹیوں اور سکول جانے پر مجبور ہیں۔علاقہ مکینوں نے بتایا کہ متبادل کے طور پر لکڑی استعمال کرنا بھی ممکن نہیں کیونکہ لکڑی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، جسے خریدنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کئی بار متعلقہ گیس حکام اور ملازمین کو شکایات درج کروائی گئیں، تاہم کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور کم پریشر کے مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے اور معمولات زندگی بحال ہو سکیں۔