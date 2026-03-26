صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال ہسپتال میں جدید ڈینٹل یونٹ قائم کرنیکا حتمی پلان

  • ملتان
ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید کا سائٹ کا معائنہ ، جلد کام شروع کرنے کی ہدایت جاری

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کا عمل جاری ہے ۔ اس سلسلے میں ہسپتال میں سٹیٹ آف دی آرٹ ڈینٹل یونٹ کے قیام کا حتمی پلان تیار کر لیا گیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا اور نئے ڈینٹل یونٹ کے لیے مختص سائٹ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران سے بریفنگ لیتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام قانونی تقاضے مکمل کر کے فوری طور پر کام کا آغاز کیا جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے او پی ڈی اور مختلف وارڈز کا بھی دورہ کیا اور طبی سہولیات، صفائی ستھرائی اور لائٹنگ کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے مریضوں سے ادویات کی دستیابی اور ڈاکٹرز و عملے کے رویے کے بارے میں بھی دریافت کیا۔بعد ازاں انہوں نے ڈی ایچ کیو ہسپتال روڈ تا جیل زیر تعمیر سڑک کے کام کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال کی سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے اقدامات جاری رہیں گے اور عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔دورے کے موقع پر ایم ایس، ایکسین بلڈنگ اور ضلع کونسل کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پانی کی فراہمی کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جائیں ،چیئرمین سی ڈی اے

محفوظ ڈیجیٹل پاکستان حکومت کی ترجیح ، شزافاطمہ خواجہ

گلگت بلتستان کی ترقی و خوشحالی اولین ترجیح :انجینئر امیر مقام

اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ، رمیش سنگھ

امریکہ جنگ سے نکلنے کیلئے محفوظ راستہ چاہتا ، جنرل (ر) عبد القیوم

میٹرک،انٹرمیڈیٹ امتحانات،کلسٹر سسٹم ختم کیا جائے ،پیر نٹس ایسو سی ایشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک دن گاؤں میں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سوال جو ناگفتہ رہ گئے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قومی ریاست اور سیاسی اسلام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ تو ختم ہو جائے گی لیکن…
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وصالِ یار فقط آرزو کی بات نہیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق… (اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن