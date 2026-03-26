خانیوال ہسپتال میں جدید ڈینٹل یونٹ قائم کرنیکا حتمی پلان
ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید کا سائٹ کا معائنہ ، جلد کام شروع کرنے کی ہدایت جاری
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کا عمل جاری ہے ۔ اس سلسلے میں ہسپتال میں سٹیٹ آف دی آرٹ ڈینٹل یونٹ کے قیام کا حتمی پلان تیار کر لیا گیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا اور نئے ڈینٹل یونٹ کے لیے مختص سائٹ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران سے بریفنگ لیتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام قانونی تقاضے مکمل کر کے فوری طور پر کام کا آغاز کیا جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے او پی ڈی اور مختلف وارڈز کا بھی دورہ کیا اور طبی سہولیات، صفائی ستھرائی اور لائٹنگ کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے مریضوں سے ادویات کی دستیابی اور ڈاکٹرز و عملے کے رویے کے بارے میں بھی دریافت کیا۔بعد ازاں انہوں نے ڈی ایچ کیو ہسپتال روڈ تا جیل زیر تعمیر سڑک کے کام کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال کی سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے اقدامات جاری رہیں گے اور عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔دورے کے موقع پر ایم ایس، ایکسین بلڈنگ اور ضلع کونسل کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔