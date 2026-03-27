خانیوال: مختلف علاقوں میں غیر قانونی رکشہ سٹینڈز قائم

  • ملتان
ٹریفک کی روانی متاثر ، شہریوں کیلئے مشکلات ، حکام سے نوٹس کا مطالبہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی رکشہ سٹینڈز قائم ہیں، جن کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی شہریوں نے شکایت کی کہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کا رویہ عوام کے ساتھ مناسب نہیں ٹریفک ایجوکیشن انچارج کی آگاہی مہم صرف فوٹو سیشن تک محدود رہ گئی جبکہ عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔تفصیلات کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی رکشہ سٹینڈز قائم ہیں، جن کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے ۔ نو پارکنگ مقامات پر گاڑیوں کی بھرمار سے سڑکیں سکڑ کر رہ گئی ہیں اور حادثات کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ٹریفک نظام بہتر بنایا جائے ، اہلکاروں کے رویوں میں بہتری لائی جائے اور قوانین پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔

