سی سی ڈی ٹیم پر فائرنگ، ملزم زخمی حالت میں گرفتار

  • ملتان
تعاقب کے دوران موٹر سائیکل درخت سے ٹکرا نے ملزم کی ٹانگ ٹوٹ گئی

وہاڑی،بورے والا (خبر نگار، نمائندہ خصوصی،نمائندہ دنیا)سی سی ڈی ٹیم پر فائرنگ میں ملوث ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم مدثر سکنہ 505 ای بی کو ٹیم تعاقب کر رہی تھی کہ اس نے مبینہ طور پر فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گیا۔تفصیلات کے مطابق سی سی ڈی ٹیم نے ملزم کا پیچھا جاری رکھا جبکہ فرار کے دوران 265 ای بی کے قریب اس کی موٹر سائیکل اچانک بے قابو ہو گئی اور سڑک کنارے درخت سے جا ٹکرائی۔ حادثے کے نتیجے میں ملزم زمین پر گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کے باعث ملزم کی ٹانگ ٹوٹ گئی جسے فوری طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے زخمی ملزم کو حراست میں لے لیا ہے ۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ کے بعد قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے جبکہ ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے ۔

 انہوں نے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رکھی جائے گی۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

فینسی نمبر پلیٹس کیخلاف کل سے مہم کا آغاز

اسکول یکم اپریل کو معمول کے مطابق کھلیں گے ،وزیر تعلیم

میئر کی جاپانی تاجروں کو ہرممکن تعاون کی یقین دہانی

توانائی کی بچت روشن اور محفوظ مستقبل کی ضمانت ، گورنرسندھ

محمد علی جناح یونیورسٹی میں سیرت سیمینار کا انعقاد

واجبات کیس،کے پی ٹی حکام کو کیس کے جائزے کاحکم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنگ بندی‘ہر محاذ پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
غرور کا ایک دور ختم ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تیسرے بادشاہ ہم ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان: عالمی سفارت کاری کا محور
رشید صافی
عمران یعقوب خان
جارحیت جیتے گی یا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
امریکہ کاڈالر آبنائے ہرمز میں غرق ؟
محمد عبداللہ حمید گل