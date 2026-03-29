آئوٹ سورس سکولوں کی کڑی نگرانی کا فیصلہ

  • ملتان
معاہدے کی شرائط پر عملدرآمد ، طلبہ کو معیاری تعلیم کی فراہمی کا ہدف پورا کرنے اور چیف ایگزیکٹوز کو اپنے اضلاع میں آڈٹ پیراز بروقت تیار کرنیکی ہدایتمتعلقہ افسر اجلاس میں شرکت کریں، آڈٹ معاملات میں تاخیر ، غفلت برداشت نہیں کی جائیگی، مالی امور میں شفافیت، احتسابی عمل کو مضبوط بنایا جائیگا، حکام

ملتان (خصوصی رپورٹر)آؤٹ سورس کئے گئے سکولوں کی کارکردگی اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لئے سخت نگرانی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ آؤٹ سورس سکولوں کی باقاعدہ مانیٹرنگ کو یقینی بنائیں تاکہ معاہدے کی تمام شرائط پر مکمل عملدرآمد اور طلبہ کو معیاری تعلیم کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے ۔حکام نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی سکول کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی یا تعلیمی معیار میں کمی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس ضمن میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد نجی شراکت داری کے تحت چلنے والے تعلیمی اداروں میں شفافیت اور بہتری کو یقینی بنانا ہے تمام چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے اضلاع کے آڈٹ پیراز بروقت تیار کریں۔ ذرائع کے مطابق آڈٹ معاملات میں کسی قسم کی تاخیر یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور متعلقہ افسروں کو مکمل تیاری کے ساتھ اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی تاکید کی گئی ہے ۔تعلیمی و انتظامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے نہ صرف تعلیمی اداروں کی کارکردگی میں بہتری آئے گی بلکہ مالی امور میں شفافیت اور احتساب کے عمل کو بھی مزید مضبوط بنایا جا سکے گا۔

 

