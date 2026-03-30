لودھراں،اسسٹنٹ کمشنر کا سٹیڈیم روڈ کی کشادگی کے منصوبے کا جائزہ

لودھراں (سٹی رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر لودھراں فرخ اللہ خان نے گزشتہ روز مرکزی انجمن تاجران کے صدر ملک محمد اصغر آرائیں کے ہمراہ اسٹیڈیم روڈ کا دورہ کیا اور سڑک کی کشادگی منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا۔

دورے کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ سڑک کی توسیع کا کام مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو درپیش ٹریفک مسائل کا جلد از جلد حل ممکن ہو سکے ۔مرکزی انجمن تاجران کے صدر نے سڑک کی کشادگی کو شہر کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے انتظامیہ کے اقدامات کو سراہا۔ واضح رہے کہ اسٹیڈیم روڈ کی توسیع شہریوں اور تاجروں کا دیرینہ مطالبہ تھا، جس سے ٹریفک کی روانی بہتر ہونے اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

کوٹ اسحاق، لدھیوالہ وڑائچ میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، ابلتے گٹر، زندگی اجیرن

سادھوکے میں کوڑ ا کرکٹ کے ڈھیر، نالیوں کی عدم صفائی

ڈی سی سیالکوٹ کا صفائی ستھرائی کا جائزہ ، امتحانی مراکز کا دورہ

حافظ آباد:انسداد پو لیو مہم 13 اپریل سے شروع ، تیاریاں مکمل

دین کو ذاتی مقاصد کیلئے ہرگز استعمال نہ کریں:پیر اجمل

ڈی سی منڈی بہائوالدین کا مختلف سکولوں میں میٹرک کے امتحانی مراکز کا دورہ

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس