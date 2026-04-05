صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشوں کے ٹھکانوں کی ویڈیو بنانے پر خاتون صحافی کو دھمکیاں

  ملتان
وجھیانوالہ(نامہ نگار)میاں چنوں کے جنرل بس سٹینڈ پر جب مقامی خاتون صحافی رخسانہ کوثر نے منشیات فروشوں کے ٹھکانوں کی۔۔۔

 ویڈیو بنا کر سچ کو بے نقاب کیا تو منشیات فروش بوکھلا گئے اور کھلی دھمکیاں دینے لگے ، مگر افسوس کہ پولیس خاموش تماشائی بنی کھڑی ہے ۔حیرت کی بات یہ ہے کہ نشئیوں کو بھی منشیات فروشوں کے ٹھکانے معلوم ہوتے ہیں مگر پولیس کو کیوں نہیں ہوتے ،یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جو نظام کی کارکردگی پر بڑا سوال کھڑا کرتا ہے ۔ سچ یہ ہے کہ اگر سچ بولنے والی آوازوں کو تحفظ نہ ملا تو معاشرے میں اندھیرا مزید گہرا ہوتا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

