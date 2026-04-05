کرپشن ثابت ، ڈی ایف سی وہاڑی سمیت دو افسر برطرف

  • ملتان
بوگس پوائنٹس بنا کر آٹے کی خورد برد کا انکشاف، فلور ملز پر بھاری جرمانہ عائد

وہاڑی،بوریوالا(خبر نگار، نمائندہ خصوصی،سٹی رپورٹر) ڈی جی فوڈ پنجاب امجد حفیظ نے زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائی کرتے ہوئے کرپشن ثابت ہونے پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر وہاڑی حافظ امجد منیر کو ملازمت سے برطرف کر دیا جبکہ گرین سپروائزر عثمان اللہ کو بھی نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق حافظ امجد منیر نے ضلع وہاڑی میں تعیناتی کے دوران فلور ملز مالکان سے ساز باز کر کے مبینہ طور پر کرپشن اور رشوت ستانی میں ملوث ہونے کا ارتکاب کیا۔اطلاعات کے مطابق 25 فروری 2026 کو سپیشل مانیٹرنگ یونٹ اور خفیہ اداروں نے ڈی جی فوڈ پنجاب کو حاجی فقیر فلور مل بوریوالا کی جانب سے چار بوگس سیل پوائنٹس بنا کر روزانہ ہزاروں آٹے کے تھیلوں کی خورد برد کی اطلاع دی۔ 26 فروری کو خفیہ چیکنگ کے دوران الزامات درست ثابت ہوئے ۔ تحقیقات میں فلور ملز انتظامیہ کی جانب سے جعلی سیل پوائنٹس ظاہر کر کے آٹے کی غیر قانونی ترسیل سامنے آئی، جس پر ایک کروڑ 41 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔مزید برآں گرین سپروائزر عثمان اللہ شفاف آٹے کی ترسیل یقینی بنانے میں ناکام رہا اور شوکاز نوٹس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا، جس پر اسے بھی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ عوامی و سماجی حلقوں نے اس کارروائی کو کرپشن کے خاتمے کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے، ممتاز راٹھور

آئی جی کا زیر تعمیر ماڈل جیل کی پیشرفت کا جائزہ،ہدایات جاری

ایف بی آر کا راولپنڈی چیمبر میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

ممکنہ بارشیں، ریسکیو 1122نے ایمرجنسی ریسورسز کو ہائی الرٹ کر دیا

مہنگی روٹی بیچنے پر مزید 15تندور سیل، 18افراد گرفتار

راولپنڈی، 4ملزم گرفتار شراب، چرس، اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر