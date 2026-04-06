صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشوں سے گندم کی فصل شدید متاثر: پیداوار میں کمی کا خدشہ

  • ملتان
پنجاب میں رواں برس ساڑھے 23ملین میٹرک ٹن پیداوار کا تخمینہ ، بارشوں سے 20فیصدفصل متاثر، کٹائی میں تاخیر کا امکانکسان تنظیموں کا حکومت سے امدادی قیمت 35سو روپے سے بڑھانے ،30 لاکھ ٹن گندم خریدنے کا مطالبہ

ملتان (سٹاف رپورٹر )پنجاب میں حالیہ بارشوں سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے گندم کی کٹائی تاخیر کا شکار ہونے پر کاشتکاروں کے مسائل بھی کافی حد تک بڑھ گئے ہیں اور اس لئے سات لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کی اگیتی کاشت کا ہدف پورا نہ ہو سکا ۔تفصیل کے مطابق پنجاب میں رواں سال گندم کی ریکارڈ پیداوار ساڑھے 23ملین میٹرک ٹن متوقع ہے جو مقررہ ہدف سے ایک ملین میٹرک ٹن زیادہ ہے تاہم موجودہ صورتحال میں حالیہ بارشوں سے گندم کی فصل کو پندرہ سے بیس فیصد تک نقصان پہنچا ہے ۔جس سے گندم کی کٹائی بھی تاخیر سے شروع ہونے کا امکان ہے جس سے کاشتکاروں کیلئے کپاس کی اگیتی کاشت کا ہدف سات لاکھ ایکڑ رقبہ پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے ۔ دوسری جانب تھریشنگ مشینوں کے کرایوں میں اضافے سے بھی کاشتکاروں کی اکثریت پریشان ہے جس پر کاشتکار تنظیموں نے حکومت سے گندم کی امدادی قیمت پینتیس سو روپے فی من کو بھی بڑھانے کا مطالبہ کر دیاہے ۔حکومت نے کاشتکاروں سے تیس لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کا ہدف مقرر کیا ہے لیکن تاحال اس حوالے سے بھی اقدامات نہیں کئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

