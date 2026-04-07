صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
مرضی کی شادی کرنے والی لڑکی کو ہراساں نہ کرنے کا حکم

ملتان (کورٹ رپورٹر) ایڈیشنل سیشن جج ملتان نے ایک لڑکی کو ہراساں اور پریشان کرنے سے متعلق درخواست پر ایس ایچ او تھانہ صدر کو ہراساں کرنے سے باز رہنے کا حکم جاری کیا ہے ۔۔۔۔

فاضل عدالت میں خاتون شبا نہ بی بی نے مؤقف اختیار کیا کہ اس نے اپنی مرضی سے چند روز قبل شادی کی جبکہ والدین اس کی شادی کسی عمر رسیدہ شخص سے کرنا چاہتے تھے ۔ شادی کرنے پر قریبی رشتہ دار اس کے خلاف ہوگئے اور طلاق نہ لینے کی صورت میں شدید نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے پولیس کو حکم دیا کہ وہ مذکورہ افراد کے ایما پر لڑکی کو ہراساں کرنے سے مکمل باز رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اسکول وینز کے کرائے بڑھانے پر پابندی عائد،مراسلہ جاری

لڑکیوں کو تعلیم کے مساوی مواقع فراہم ناگزیر، گورنر

اسنیپ چیکنگ مہم جاری،متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر جرمانے

سندھ حکومت نے کرپشن سے تعلیم کو تباہ کر دیا، منعم ظفر خان

میٹرک امتحانات 3روز کیلئے ملتوی، 10اپریل سے ہونگے

بھتہ خوری کے ملزمان کی حفاظتی ضمانت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس