صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفر گڑھ میں کاشتکاروں کو سبسڈی کی فراہمی شروع

  • ملتان
کسان کارڈ رکھنے والے کاشتکاروں کو الگ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں:طاہر محمود

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر ) وزیراعلیٰ پنجاب سستا ڈیزل سبسڈی پروگرام کے تحت کاشتکاروں کو فی ایکڑ 1500 روپے سبسڈی کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے ۔ اس حوالے سے موضع بھٹہ پور میں محکمہ زراعت توسیع کے زیر اہتمام رجسٹریشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا جہاں بڑی تعداد میں کاشتکاروں نے رجسٹریشن کروائی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع طاہر محمود بھٹی نے کاشتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اس پروگرام کے تحت 23 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کر رہی ہے جس سے 40 لاکھ کاشتکار مستفید ہوں گے ۔ انہوں نے بتایا کہ ایک سے 25 ایکڑ تک کے رقبے کے مالک کسان اس پروگرام کے اہل ہیں۔ کاشتکار ہیلپ لائن 1000 پر کال یا ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ کسان کارڈ رکھنے والے کاشتکاروں کو الگ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں، رقم براہ راست کارڈ کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ کیمپ میں دیگر زرعی افسران نے بھی رہنمائی کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانونی پٹرول پمپس کیخلاف کارروائی 300 سے زائد ڈسپنسر مشینیں ضبط

عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے ادارے رابطے کو موثر بنائیں، کمشنر

ڈی پی او میانوالی کی آفس میں کھلی کچہری

میانوالی میں مختلف فوڈ بزنس کے معائنے اور جرمانے

خصوصی افراد کے لیے نجی اداروں میں 3 فیصد کوٹہ مختص،ڈپٹی کمشنر بھکر

فیکٹری پر چھاپہ،200 لیٹر مضر صحت کولڈ ڈرنکس برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس