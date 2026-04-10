ماچھیوال:ریکارڈ یافتہ ملزم گرفتار

وہاڑی،ماچھیوال(نمائندہ خصوصی،نامہ نگار)تھانہ ماچھیوال کی پٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ پکھی موڑ نے ایک مؤثر کارروائی کے دوران ریکارڈ یافتہ ملزم محمد یونس کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے لیے تھانہ ماچھیوال پولیس کے حوالے کر دیا۔

ذرائع کے مطابق شفٹ انچارج راشد جٹ اور ان کی ٹیم دورانِ پٹرولنگ مشکوک افراد کی جانچ کر رہے تھے کہ اسی دوران ملزم کو روک کر تلاشی لی گئی۔ کمپیوٹرائزڈ کرمنل ریکارڈ کے مطابق محمد یونس پر سابقہ مقدمات درج ہیں اور اس کے قبضہ سے شراب بھی برآمد ہوئی، جس پر مقدمہ نمبر 254/26 درج کر کے ملزم کو پولیس کے حوالے کیا گیا۔ شہری حلقوں نے پٹرولنگ ٹیم کی بروقت اور مؤثر کارروائی کو سراہا اور کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ایسی سخت کارروائیاں علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن آئندہ بھی جاری رہے گا۔

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:گھر میں سوا کروڑ روپے کی چوری کے ملزم گرفتار ،رقم برآ مد

تتلے عالی :گھر سے 7لاکھ روپے اور 2 تولے طلائی زیورات چوری

حافظ آباد:خاتون سمیت 3 سمگلر گرفتار 17 کلو چرس ، 5 کلو افیون برآ مد

سیوریج نالے میں گری بھینس نکال لی

ناقص سلنڈر پر ڈرائیور گرفتار

حافظ آ باد میں بحران شدید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بس خدا ذرا سی عزت عطا کر دے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غیر معمولی کردار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے ؟…(2)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سفارت کاری کا پل صراط
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ویل ڈَن پاکستان!
آصف عفان
امیر حمزہ
اسلام آباد اور دریائے فرات
امیر حمزہ