صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال‘ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں نمایاں کمی کا فیصلہ

  • ملتان
خانیوال‘ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں نمایاں کمی کا فیصلہ

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے پبلک ٹرانسپورٹ کے۔۔۔

 کرایوں میں کمی کیلئے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے بعد ٹرانسپورٹرز کو اعتماد میں لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید سے ملاقات کے دوران ٹرانسپورٹرز نے 4اپریل کو کیے گئے 23فیصد اضافے میں سے 20فیصد واپس لینے پر اتفاق کیا۔ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور ٹریفک پولیس کو مشترکہ انسپکشن سکواڈ تشکیل دینے کی ہدایت کی تاکہ نئے کرایوں پر عملدرآمد یقینی بنایا جا سکے ۔انہوں نے مزید ہدایت کی کہ نئے کرایہ نامے تمام اڈوں پر نمایاں جگہوں پر آویزاں کیے جائیں تاکہ مسافروں کو مکمل آگاہی حاصل ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا لمحۂ عروج
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کہاں آن پہنچا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک تھا گورا،ایک تھا جے شنکر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیرپا معاہدے سے ایک قدم دوری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسلام آباد مذاکرات، امن کی فتح
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسلام آباد میں تاریخ رقم
محمد عبداللہ حمید گل