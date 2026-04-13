مافیا کے پٹھان والا تا اسماعیل ٹاؤن سڑک پر قبضے ، شہری پریشان

  • ملتان
سیاسی اثر و رسوخ کے باعث کارروائی نہ ہو سکی، سڑک تنگ، حادثات میں اضافہ

لودھراں (سٹی رپورٹر)ریلوے پھاٹک بستی گھیر سے اسماعیل ٹاؤن براستہ عاقل والا جانے والی سڑک پر قبضہ مافیا نے کئی سال سے سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضے جما رکھے ہیں جس کے باعث علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ تقریباً 15 فٹ چوڑی سڑک کے دونوں جانب تجاوزات قائم ہیں جبکہ اصل سڑک کی چوڑائی تقریباً 100 فٹ بتائی جاتی ہے ۔اہل علاقہ کے مطابق متعدد بار شکایات اور درخواستوں کے باوجود صرف کاغذی کارروائی کی گئی جبکہ بااثر افراد کے باعث قبضہ واگزار نہیں کرایا جا سکا۔ اس سڑک سے ملحقہ عاقل والا، محبت والا، صوفی نظر ٹاؤن، پٹھان والا اور اسماعیل ٹاؤن کے مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور دو گاڑیوں کا بیک وقت گزرنا ممکن نہیں رہا۔شہریوں نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر حادثات پیش آ رہے ہیں جبکہ بلڈنگ میٹریل لے جانے والے ٹرک بھی گزر نہیں سکتے ۔ بعض رہائشیوں نے مبینہ طور پر سرکاری اراضی کو اپنے گھروں میں شامل کر رکھا ہے ۔اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر لودھراں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری کارروائی کرتے ہوئے تجاوزات ختم کرائی جائیں اور سڑک کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو سکے ۔

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

اوقات کار کی پابندی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے کاروبار مفلوج، دیہاڑی دار طبقہ شدید متاثر

ٹوٹی سڑکیں ناقص سیوریج: ماڈل غلہ منڈی تک رسائی محال

سیالکوٹ:گندم پیداواری مقابلے کیلئے منتخب کاشتکاروں کی فصل کٹائی کا شیڈول

امن اور ترقی کیلئے مل کر کام کرنا ہوگا:نوشین افتخار

سیالکوٹ :قدیم بازاروں کا سیوریج 3ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم

وزیرآباد میں سیف سٹی کیمروں کی تنصیب کا آغاز کر دیا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر