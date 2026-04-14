کوٹ ادو:سیف سٹی منصوبہ شروع، 33جدید کیمرے نصب

کوٹ ادو:سیف سٹی منصوبہ شروع، 33جدید کیمرے نصب

جدید کنٹرول روم سے شہر بھر کی نگرانی یقینی بنائی جائیگی‘ افتتاحی تقریب کا انعقاد

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت اور ایم ڈی سیف سٹی احسن یونس کی ہدایت پر ضلع کوٹ ادو میں جدید سیف سٹی پراجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے ، جس کا مقصد امن و امان کی صورتحال بہتر بنانا اور جرائم کی روک تھام کو مؤثر بنانا ہے ۔ سیف سٹی آفس کوٹ ادو میں افتتاحی و تعارفی تقریب منعقد ہوئی، جس میں صحافیوں کو منصوبے کے مختلف پہلوؤں اور جدید سکیورٹی نظام پر بریفنگ دی گئی۔ حکام کے مطابق شہر کے اہم چوکوں، بازاروں اور داخلی و خارجی راستوں پر 33 جدید سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جنہیں مرکزی کنٹرول روم سے مانیٹر کیا جائے گا۔تقریب سے بتایا گیا کہ منصوبہ جرائم کی بروقت نشاندہی، ٹریفک نگرانی اور ہنگامی صورتحال میں فوری رسپانس میں مدد دے گا۔ تقریب میں ایس پی راؤ اجمل، ڈی ایس پی شیخ طارق، ڈی پی او منصور قمر، اے ڈی سی اسد علی بدھ، شیخ محمد عثمان اور دیگر نے شرکت کی۔ 

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

گندم 35 سوروپے من میں فروخت ہوگی خریداری مہم کے تمام تر انتظامات مکمل

میگا سیوریج منصوبے کا فیز ون 30 مئی تک مکمل کرنیکی ڈیڈ لائن

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے دستیاب وسائل کوفعال رکھا جائے

ریونیو اہداف کا حصول ہر صورت یقینی بنایا جائے ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو

قائد آبادمیں پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر باقاعدہ مہم کا آغاز

انٹر ڈویژن ہارڈ بال کرکٹ چیمپئن شپ کے لیے ٹرائلزمکمل

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس