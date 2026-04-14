امتحانی مراکز میں بہترین سہولیات کی فراہمی کا حکم

سرکاری ہسپتالوں میں سروس ڈیلیوری کی بہتری اولین ترجیح : ملیحہ رشید

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر میٹرک امتحانات میں شفافیت کے لیے سنٹرز کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے گورنمنٹ کامرس کالج میں قائم میٹرک امتحانی مرکز کا دورہ کیا اور امیدواروں کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے سنٹر پر پانی، سایہ دار مقامات اور پارکنگ سمیت تمام سہولیات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کالج کی عمارت اور لانز کا بھی تفصیلی معائنہ کیا اور گراؤنڈز کی حالت بہتر بنانے کے احکامات دیے ۔۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں پیڈز وارڈ کا اچانک دورہ کیا اور طبی سہولیات، صفائی اور ادویات کی دستیابی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر عمارہ کو پیڈز وارڈ کی اپ گریڈیشن کے لیے پلان تیار کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے تمام سرکاری ہسپتالوں میں سروس ڈیلیوری کی بہتری اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں مریضوں کا رش سروس ڈیلیوری پر عوامی اعتماد کا اظہار ہے ۔

 

گندم 35 سوروپے من میں فروخت ہوگی خریداری مہم کے تمام تر انتظامات مکمل

میگا سیوریج منصوبے کا فیز ون 30 مئی تک مکمل کرنیکی ڈیڈ لائن

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے دستیاب وسائل کوفعال رکھا جائے

ریونیو اہداف کا حصول ہر صورت یقینی بنایا جائے ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو

قائد آبادمیں پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر باقاعدہ مہم کا آغاز

انٹر ڈویژن ہارڈ بال کرکٹ چیمپئن شپ کے لیے ٹرائلزمکمل

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس