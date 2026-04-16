قتل کے مقدمہ میں مجرم کو سزائے موت کا حکم
بورے والا،گگومنڈی(سٹی رپورٹر ،نامہ نگار ایڈیشنل سیشن جج بورے والا نے تھانہ شیخ فاضل میں درج قتل کے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم محمد افضل وٹو کو سزائے موت اور آٹھ لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔۔۔
استغاثہ کے مطابق ملزم نے راستہ کے تنازع پر فائرنگ کرکے محمد گلزار کو قتل کیا تھا۔ عدالت نے وکیل وقاص رفیق کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے جرم ثابت قرار دیا۔ فیصلہ کے بعد عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ پولیس نے مزید کارروائی شروع کر دی ہے ۔ مقدمہ میں قانون کے مطابق عمل جاری رہے گا متاثرہ خاندان نے اطمینان کا اظہار کیا۔