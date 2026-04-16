ڈی ایچ اے میں چوری کی کوشش ،شہریوں نے ملزم پکڑ لیا

تالہ توڑتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ملزم پولیس کے حوالے ، تفتیش جاری

ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ ڈی ایچ اے کے علاقے ایم پی ایس روڈ غازی سٹریٹ میں چوری کی کوشش اُس وقت ناکام بنا دی گئی جب علاقہ مکینوں نے ایک مشتبہ شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔تفصیلات کے مطابق نامعلوم چور گھر کا تالہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک راہگیر نے اسے دیکھ کر شور مچا دیا۔ آواز سن کر علاقہ مکین موقع پر جمع ہو گئے ۔ عوام کو آتا دیکھ کر ملزم فرار ہونے لگا تاہم شہریوں نے اسے دبوچ لیا اور قابو کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت ارشد کے نام سے ہوئی ہے جو سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے اور اس کے خلاف پہلے بھی چوری کے مقدمات درج ہیں۔پولیس نے ملزم کو تھانے منتقل کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے جبکہ واقعے سے متعلق قانونی کارروائی جاری ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

بارشیں 25سے30 فیصد گندم ضائع ہونے کا خدشہ کاشتکار تذبذب کا شکار

2 لاکھ 16ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے

بیوٹیفکیشن پراجیکٹ پر کام تیز کر کے مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ، ڈپٹی کمشنر

تمام تنظیمیں باہمی رابطے کو فروغ دیں ،ریجنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر

45197 انسپیکشنز ،خلاف ورزیوں پر 11لاکھ جرمانہ

سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے مسافروں کی اوور لوڈنگ کا نوٹس لے لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
عبد الحلیم شرر کے خلاف مقدمہ چلائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اور ہمارا کاسۂ گدائی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان کو کیا ملا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں؟
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
اسلام آباد مذاکرات ، پاکستان کی سفارتی فتح
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام آباد معاہدہ!
مفتی منیب الرحمٰن